Netanyahu’dan İran’a Yönelik Sert Tehdit Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’in kuruluşunun 77. yıldönümünde İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

İRAN’A YÖNELİK TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Netanyahu, üzerinde bulundukları zorlukları dile getirerek, “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek” ifadeleriyle İran yönetimine gözdağı verdi.

ABD’DEN YETKİLİLER İLE GÖRÜŞME

Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’de Netanyahu ile bir araya geleceğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Witkoff’un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaretin, İran ile yaşanan gerilimlerin arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekiyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ABD’nin İran’a olası bir saldırısına ilişkin tartışmaların devam etmesiyle birlikte, İsrailli yetkililer her duruma karşı hazırlık yapıldığını belirtti. Netanyahu, İran’a yönelik sert müdahale uyarısında bulunarak, “İran’ın ülkemize saldırısına sert karşılık vereceğiz” şeklinde tehditte bulundu.