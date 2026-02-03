Netanyahu’dan İran’a Yönelik Sert Tehdit Açıklamaları

netanyahu-dan-iran-a-yonelik-sert-tehdit-aciklamalari

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’in kuruluşunun 77. yıldönümünde İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü.

İRAN’A YÖNELİK TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

Netanyahu, üzerinde bulundukları zorlukları dile getirerek, “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek” ifadeleriyle İran yönetimine gözdağı verdi.

ABD’DEN YETKİLİLER İLE GÖRÜŞME

Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’de Netanyahu ile bir araya geleceğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Witkoff’un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaretin, İran ile yaşanan gerilimlerin arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekiyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ABD’nin İran’a olası bir saldırısına ilişkin tartışmaların devam etmesiyle birlikte, İsrailli yetkililer her duruma karşı hazırlık yapıldığını belirtti. Netanyahu, İran’a yönelik sert müdahale uyarısında bulunarak, “İran’ın ülkemize saldırısına sert karşılık vereceğiz” şeklinde tehditte bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Macron’un Afrika’daki Yeniden Güçlenme Planları Açıklandı

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Afrika'daki liderlere yönelik gizli bir operasyon için yetki verdiğini öne sürdü.
Gündem

Ufuk Özkan Ameliyat Öncesi Duygusal Mesajını Paylaştı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, 3 Şubat'ta ameliyat olacağını duyurarak duygusal bir mesaj paylaştı. Destek mesajları aldı.
Gündem

Lucescu Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Sağlık Sorunları Artıyor

A Milli Takım'ın play-off rakibi Romanya'da Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırılması, Türkiye maçı öncesi endişe yarattı. 80 yaşındaki teknik direktör, taburcu olduktan kısa süre sonra rahatsızlandı.
Gündem

Netanyahu’dan İran’a Sert Uyarı: Dayanılmaz Sonuçlar Bekliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD-Iran krizi sırasında Tahran'ı "dayanılmaz sonuçlarla" tehdit ederek bölgedeki gerginliğin nasıl seyredebileceğine dair endişeleri artırdı.
Gündem

Karim Benzema Al Hilal İle Anlaşma Sağladı

Al Hilal, Al Ittihad ile sözleşme konusunda sorunlar yaşayan Karim Benzema'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.