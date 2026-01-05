Netanyahu’dan İran Açıklamaları ve Amerika’nın Destekleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetin 40 imza toplayarak başlattığı çağrı üzerine Meclis Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ABD ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkileri, Gazze’deki ateşkes durumu, İran meseleleri ve ülke gündemindeki diğer konulara dikkat çekti.

İRAN’LA İLİŞKİLER ÜZERİNE

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile altıncı defa bir araya geldiğini belirterek ilişkilerinin güçlü olduğunu, önemli konularda uzlaştıklarını, ancak “bazı küçük meselelerde görüş ayrılıkları” olduğunu ifade etti. Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlamak için İsrail’in, Hamas’ın silahsızlanması ve son İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi gerektiği şartını kabul ettiğini dile getiren Netanyahu, İran’la ilgili görüşlerinin de örtüştüğünü vurguladı. İran’ın nükleer ya da balistik füze programını yeniden başlatamayacağına değinen Başbakan, “zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması gerektiğini, bunları izleyeceklerini” açıkladı.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİDLER

İran’daki hayat pahalılığına bağlı olarak başlayan protestolara dikkat çeken Netanyahu, “İranlıların kaderini ellerine alacağı tarihi günlerde olabileceklerini” belirtti. Ayrıca, “Eğer İran kendilerine saldırırsa, sonuçların ağır olacağı” tehdidini savurdu.

ABD’YE DESTEK VERİLDİ

ABD’nin Venezuela üzerindeki hamlesine yönelik olarak Netanyahu, “İsrail, ABD’nin Venezuela’ya karşı bu hamlesini destekliyor. Özgürlük ve gelişimi destekleyen ülkelerin, saldırgan ülkelere karşı attığı bir adımdır.” şeklinde konuştu. Netanyahu’nun konuşmasına muhalefet sırasında zaman zaman müdahaleler geldi.

MUAFAKİYET VE HAREKETLER

Netanyahu, muhalefet sıralarındaki eleştirilere yanıt vererek, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıların, hükümetinin aldığı en önemli kararlardan biri olduğunu belirtti. Haredi kesimin askerlikten muafiyetine ilişkin yasa tasarısının soruna çözüm getireceğini savunan başbakan, bu yasa ile yakın bir dönemde 23 bin Haredi’nin askere alınacağını ileri sürdü. Ayrıca, hükümetin kontrolünde bir 7 Ekim soruşturma komitesi kurulduğu yönündeki eleştirileri reddeden Netanyahu, “bağımsız bürokratların kendilerini korumaya çalıştığını” belirtti.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİLER

Konuşma sırasında söz alan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Haredi kesimin askerlikten muaf tutulmasının öldürülen İsrailli askerlerin ailelerini yaraladığını belirtti. Lapid, Netanyahu’nun hükümeti döneminde güvenliğin kalmadığını ve kendi hükümetleri döneminde ülkeyi çok daha sakin bir şekilde yönettiklerini ifade etti. İsrail’de eğer erken seçim yapılmazsa, Ekim 2026 dönemindeki seçimlere işaret ediliyor.