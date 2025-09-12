Netanyahu, Filistin’e İzin Vermeyecek

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin gasbettiği topraklar üzerinde bulunan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşimindeki “E1 Projesi”nin ilerletilmesine yönelik bir törende konuşma gerçekleştirdi.

PROJE İLE FİLİSTİN DEVLETİ FİKRİ MUMBUR OLACAK Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” sözleriyle Filistin’in kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti. E1 planının, Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut inşa edilmesini öngördüğünü ifade eden Netanyahu, bu planla birlikte yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine çıkarmayı hedeflediklerini ve “hem tarihi hem de demografik başarıya” ulaştıklarını öne sürdü. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tamamını ilhak eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, E1 Projesi’nin Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracağını duyurmuştu.

PROJE YENİ KONUTLARLA İŞGALİ GENİŞLETECEK Smotrich, verdiği onayla Ma’ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve çevresinde 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini açıkladı. Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olarak kabul edilen Azeriye Mahallesi’nin yakınında inşa edilen Ma’ale Adumim yerleşimi, Batı Kudüs’e bağlanmak için E1 Projesi çerçevesinde ilerliyor. Bu proje kapsamında 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilerek, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa edilmesi planlanıyor. “E1 Projesi” ile Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi hedefleniyor.