Netanyahu Gazze Planını Açıkladı Türk Askerini İstemiyor

7 Ekim 2023’te Gazze’de meydana gelen soykırım ve yıkımın ardından sağlanan ateşkesin akabinde, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Mısır’da gerçekleştirdiği zirve, diplomatik sürecin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak ön plana çıktı. Zirvede, Gazze’ye dair barış ve istikrar hedefleri doğrultusunda ortak irade vurgusu dikkat çekti. Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmanın ardından düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi, uluslararası kamuoyunun ilgisini bölgeye çekti.

LİDERLER AYNI MASADA BULUŞTU

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım sağladı. Liderler, Gazze’de kalıcı sükûnetin sağlanması, insani koşulların iyileştirilmesi ve siyasi sürecin güçlendirilmesi konularını detaylı bir şekilde ele aldı.

ATEŞKES SONRASI İLK RESMİ BELGEDE TÜRK İMZASI

Bu zirve çerçevesinde, Gazze’deki ateşkesin ardından ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından “Niyet Belgesi” imzalandı. Belgede, tarafların barış sürecine desteğini ifade eden, diplomatik kanalları açık tutmaya yönelik ve bölgesel istikrarın korunması amacıyla ortak yaklaşımlar vurgulandı.

NETANYAHU, TÜRK ASKERİNİ İSTEMİYOR

Gazze Şeridi’ndeki son İsrailli esir Ran Gvili’nin cesedinin teslim edilmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını belirtti. Netanyahu, İsrail’in kontrol edeceği toprakları tanımlarken, ‘bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin yerleştirilmesine izin verilmeyeceğini ve bu süreçte Hamas’ın silahsızlandırılması hedefinin öne çıktığını’ ifade etti.

BIDEN VE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Netanyahu, bir dönem savaşta mühimmatlarının kalmadığını ve askerlerinin bu nedenle yaşamını yitirdiğini belirterek, kısmi ambargo nedeniyle Joe Biden’ı ve yönetimini eleştirdi. Suudi Arabistan’la normalleşme konusundaki soruya da cevap veren Netanyahu, Riyad yönetiminin Katar ve Türkiye ile olan ilişkilerini yakından takip ettiklerini ve ‘Suudi Arabistan’ın güçlü bir İsrail istemesi durumunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini’ belirtti.

İRAN’A KARŞILIK VERECEKLERİ TEHDİDİ

İran konusunun Trump tarafından değerlendirileceğini ifade eden Netanyahu, İsrail’in de kendi kararlarını vereceğini dile getirdi. Netanyahu, İran ekseninin yeniden toparlanma girişiminde bulunduğuna ve Tahran’ın İsrail’e saldırmasının ‘ciddi bir hata’ olacağına vurgu yaparak, böyle bir duruma karşılık verirken İran’a daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güç göstereceklerini ifade etti.

BIDEN’IN TEMSİLCİSİNDEN YALANLAMA

Netanyahu’nun Biden yönetimini suçlaması üzerine, Biden’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein’den yalanlama geldi. Kanal 12 televizyonunun haberi doğrultusunda Hochstein, “Netanyahu doğruyu söylemiyor ve İsrail’i en savunmasız anında kurtaran bir lidere karşı nankörlük yapıyor.” şeklinde açıklamada bulundu.