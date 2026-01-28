Netanyahu’nun Telefonunda Ortaya Çıkan Bant Detayı

Netanyahu’nun telefonla görüşme anına ait fotoğraf, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraf, izleyenlere tek bir soruyu yöneltti: Neden?

Netanyahu’nun bir araca bineceği esnada telefonla konuştuğu anı gösteren fotoğrafta, telefondaki bant detayı dikkatleri üzerine topladı. Fotoğrafın, telefonun kamera kısmına yapıştırılmış bir bant ile çekildiği belirlendi. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş tartışmalara yol açtı. Netanyahu’nun telefonundaki bantın güvenlik amaçlı takıldığı bilgisi iddialar arasındaydı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arabaya binerken telefonunun kamerasını bantla kapattığına dair paylaşılan fotoğraf, güvenlik kaygılarına yol açarak sosyal medyada geniş yankı buldu.
