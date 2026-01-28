Yeni Düzenleme İle Şeffaflık Sağlanacak

yeni-duzenleme-ile-seffaflik-saglanacak

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen düzenleme, yeme-içme sektöründe şeffaflığın artırılmasını amaçlıyor. Mevcut durumda, servis ücreti veya kuver gibi ek bedeller fiyat listesinde yer aldığında yasal olarak talep edilebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu istisna kalkacak: Ek bedel yasağı getiriliyor; işletmeler, ürün fiyatı dışında herhangi bir kalem ekleyemeyecek.

SÜRPRİZ ÜCRETLERE SON

Adisyon sonunda tüketiciyi rahatsız eden beklenmedik maliyetlerin önlenmesine yönelik adımlar atılıyor. Net fiyat politikası ile tüketiciler, menüde yer alan fiyatın içinde servis ve sunum maliyetlerinin dahil olduğunu bilerek sipariş verecek. Bu düzenlemeyi sadece tüketiciler değil, birçok işletme sahibi de destekliyor. İşletmeciler, ürün fiyatlandırmasını maliyetlere göre yaptıklarını, adisyona sonradan eklenen küçük bedellerin müşteri güvenini zedelediğini belirtiyor. Sektör temsilcileri ise bu kararın şikayetleri azaltacağını öngörüyor.

YENİ YÖNETMELİK YOLDA

Yönetmelik değişikliklerinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesiyle Türkiye genelindeki tüm restoran, kafe ve benzeri işletmeler bu düzenlemeye uymak zorunda kalacak. Şartlara aykırı hareket eden işletmelere karşı ağır idari para cezalarının uygulanması da gündemde.

