Netanyahu, Trump’ın Barış Kurulu Davetini Kabul Etti

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN TRUMP’A KABUL

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan “Barış Kurulu”na katılma davetini kabul etti. Netanyahu’nun ofisinden gelen bilgi sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu’nun bir üyesi olacağını” duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki barış çabalarını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GURURLU ÜYELİKLER

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Barış Kurulu’nun kurulduğu bilgisi verilmişti. Kurula katılması için Türkiye ve Rusya gibi 60’a yakın ülkeye davet yapılmıştı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Trump tarafından oluşturulan bu kurulda yer alma teklifine olumlu yanıt verdiklerini duyurdu.