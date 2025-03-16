Netflix, Disney+, Exxen ve Diğerlerine Soruşturma Açıldı

REKABET KURUMU ÖNARASTIRMAYI TAMAMLADI

Rekabet Kurumu, abonelik bazlı isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialara dair önaraştırmayı tamamladı. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihindeki toplantısında Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÖNARASTIRMA SONUÇLARI SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, film ve dizi gibi yaratıcı yapım içeriklerinin yayınına yönelik abonelik bazlı hizmet sunan teşebbüslerin faaliyetleri dikkatle incelendi. Önaraştırma sonucunda elde edilen bilgi, belge ve tespitler, Kurul tarafından ciddi ve yeterli görülerek soruşturma süreci başlatıldı. Yapılan açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadesi kullanıldı. Soruşturma, belirtilen platformların ekonomik bütünlükleri üzerine odaklanıyor: Bu platformların, 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalarına dair maddeleri ihlal edip etmediği araştırılacak.

4054 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜREÇLER

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi uyarınca başlatılan soruşturma, ilgili teşebbüslerin piyasalardaki faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu inceleyecek. Kurul, önaraştırmada tespit edilen bulguları derinlemesine değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığına dair nihai kararını verecek. Bu sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörüne önemli etkileri olabiliyor.