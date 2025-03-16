Netflix ve Diğer Platformlara Soruşturma Kararı

REKABET KURUMU’NDAN SORUŞTURMA KARARI

Rekabet Kurumu, abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal etme iddialarına ilişkin önaraştırmayı tamamladı. Kurum, 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÖNARAŞTIRMA BULGULARI VE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, film ve dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınına yönelik hizmet sunan bu teşebbüslerin faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. Önaraştırmada ulaşılan bilgi, belge ve tespitler, Kurul tarafından yeterli ve ciddi olarak değerlendirildi ve bu nedenle soruşturma süreci başladı. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” denildi. Soruşturma, belirtilen platformların ekonomik bütünlüklerini kapsıyor ve bu platformların, 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalara dair maddelerini ihlal edip etmediği araştırılacak.

KANUN KAPSAMINDAKİ SÜREÇ VE ETKİLERİ

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi çerçevesinde başlatılan bu soruşturma, ilgili teşebbüslerin piyasa faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu inceleyecek. Kurul, önaraştırmada elde edilen bulguları detaylı olarak değerlendirerek, kanun ihlali olup olmadığı hakkında nihai kararını oluşturacak. Sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörüne yönelik önemli etkileri olabiliyor.