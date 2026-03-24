Nevruz Etkinliklerinde PKK Propagandasına Operasyon: 38 Gözaltı

İstanbul’da PKK/KCK’ya Yönelik Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarma ve engelleme amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne destek olan kişilerin katıldığı Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığını saptadı.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen hedeflere yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek, örgüt sembolleri, yasaklı yayınlar ve dijital materyallerin de ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemleri için emniyet birimlerine sevk edildiği öğrenildi.