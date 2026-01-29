Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Yargılanma Tarihi Belirlendi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran’ın cesedini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezanın bozulmasının ardından dosyayı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.

TUTUKLULUK DURUMUNA DEĞERLENDİRME

Mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluğu konusunda değerlendirme yaparak bir tensip zaptı hazırladı. Bu zapt içinde, kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut delillerin mevcut olduğu, tutukluluk süresinin yanı sıra iddianamedeki suç ile ilgili kanunda belirtilen cezanın alt ve üst sınırının dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, eylemin CMK’nin 100/3 maddesinde yer alan katalog suçlardan olmasından dolayı adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin makul olduğu vurgulandı. Bu nedenle, mahkeme, Bahtiyar’ın tutuklu kalmasına karar verdi.

DURUSMA TARİHİ BELİRLENDİ

Sanık Bahtiyar’ın tutuklu olduğu cezaevine duruşmada hazır edilmesi için yazı gönderilmesine karar veren mahkeme, ilgili duruşmanın 6 Nisan’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Narin Güran cinayeti kapsamındaki yargılamada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkındaki kararını hukuka uygun bulmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını talep etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onarken, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında yeniden değerlendirilmesi amacıyla bozulmasına hükmetti.