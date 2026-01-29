Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Yargılanma Tarihi Belirlendi

nevzat-bahtiyar-icin-yeni-yargilanma-tarihi-belirlendi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran’ın cesedini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar hakkındaki cezanın bozulmasının ardından dosyayı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.

TUTUKLULUK DURUMUNA DEĞERLENDİRME

Mahkeme, Bahtiyar’ın tutukluluğu konusunda değerlendirme yaparak bir tensip zaptı hazırladı. Bu zapt içinde, kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut delillerin mevcut olduğu, tutukluluk süresinin yanı sıra iddianamedeki suç ile ilgili kanunda belirtilen cezanın alt ve üst sınırının dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, eylemin CMK’nin 100/3 maddesinde yer alan katalog suçlardan olmasından dolayı adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin makul olduğu vurgulandı. Bu nedenle, mahkeme, Bahtiyar’ın tutuklu kalmasına karar verdi.

DURUSMA TARİHİ BELİRLENDİ

Sanık Bahtiyar’ın tutuklu olduğu cezaevine duruşmada hazır edilmesi için yazı gönderilmesine karar veren mahkeme, ilgili duruşmanın 6 Nisan’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Narin Güran cinayeti kapsamındaki yargılamada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkındaki kararını hukuka uygun bulmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasını talep etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onarken, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında yeniden değerlendirilmesi amacıyla bozulmasına hükmetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.