Nevzat Bahtiyar Yine Yargılanıyor: Yargıtay Kararı Bozuldu

YARGITAY DAVAYI YENİDEN GÖRECEK

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin vermiş olduğu karar sonrasında, dosya Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Yarın mahkeme önüne çıkacak olan tutuklu sanık Bahtiyar, davanın seyrini etkileyecek önemli bir duruşma gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolarak 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümü üzerine yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği kararları hukuka uygun bulmuştu.

YARGITAY KARARI DEĞİŞTİRDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti davasında verilen cezaların onanmasını istemişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onaylarken, Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamına alınması gerekçesiyle bozmuştu.

Dosyanın Yargıtay tarafından bozulması sonrasında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Bahtiyar’ın tutukluluğunu değerlendirerek bir tensip zaptı oluşturmuştu.

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, tutukluluk süresi, iddianamede işlenen suçun kanundaki ceza sınırları ve eylemin CMK’nin 100/3 maddesinde belirtildiği gibi katalog suçlardan olması sebebiyle adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına dikkat çekildi. Bu nedenle, Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmada sanık Bahtiyar’ın hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılması talimatı verilirken, duruşmanın 6 Nisan’da yapılmasına hükmedilmiştir.