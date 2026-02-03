New York Cezaevi Sisteminde Tarihi Atama Yapıldı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentin cezaevi sistemine geçmişte mahkûm olan bir ismi atayarak dikkatleri üzerine çekti. Mamdani, Cezaevi Dairesi Komiseri olarak Stanley Richards’ı görevlendirdi. Richards’ın, New York cezaevlerinde soygun suçundan uzun bir süre mahkûm olarak kaldığı bilgisi verildi.

KENT TARİHİNDE BİR İLK

Mamdani, New York’un sorunlu cezaevi sistemini düzeltmesi için Cezaevi Dairesi (DOC) Komiseri olarak tartışmalı bir isim olan Stanley Richards’ı seçti. 1980’li yıllarda Rikers Island’da mahkûm olarak yatan Richards, artık o cezaevlerinde çalışan personelin ve tutukluların en üst düzey amiri konumunda. Bu atama, sadece bir personel değişimi değil, Amerikan adalet sisteminde iyileşme ve kefaret kavramlarının öne çıkarılması olarak yorumlanıyor.

7 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Yeni komiser Stanley Richards’ın hayat hikayesi oldukça çarpıcı. 1980’lerin sonunda soygun suçundan hüküm giyen Richards, toplamda 7 yıl cezaevinde yattı ve bu sürenin önemli bir kısmını New York’un en tartışmalı hapishanesi olan Rikers Island’da geçirdi. 1991’de serbest kaldıktan sonra, adalet reformuna adadı ve eski hükümlülerin topluma kazandırılması için Fortune Society gibi ünlü sivil toplum kuruluşunda CEO pozisyonuna kadar yükseldi. Richards, daha önce aynı dairede başkan yardımcılığı da yaparak, hem mahkûm hem de yönetici olarak sistemin dinamiklerine hakim bir isim olarak öne çıkıyor.

MAMDANİ: SEMBOLİK BİR ATAMA DEĞİL

Belediye Başkanı Mamdani, bu atamanın yalnızca sembolik bir tercih olmadığını belirtti. Mamdani, “Stanley’nin hayat hikayesi, bir insanın en kötü hatasıyla yargılanmaması gerektiğinin kanıtıdır. Onun içeriden gelen deneyimi, yıllardır çözülemeyen yapısal sorunları iyileştirmek için en büyük silahımız olacak” ifadelerini kullandı. Richards, görevi devralırken “Korku yerine umudu, ceza yerine rehabilitasyonu merkeze alan bir dönem başlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

RIKERS ISLAND VE CEZAEVİ REFORMU ÇIKMAZI

Bu atama, New York cezaevlerinin personel eksikliği, şiddet olayları ve altyapı sorunları ile federal denetim altında olduğu bir dönemde gerçekleşti. Richards’ın en büyük sınavı, 2027 yılına kadar kapatılması yasal olarak zorunlu olan ancak süreci yavaşlayan Rikers Island’ın tasfiye sürecini yönetmek olacak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Yeni atanma, özellikle muhafazakar çevrelerden olumsuz tepkiler aldı. Sivil toplum kuruluşları ve adalet reformu savunucuları, bu görevlendirmeyi “gerçekçi bir değişim fırsatı” olarak değerlendirirken, muhafazakâr çevreler ve gardiyan sendikaları tepkilerini dile getirdi. Gardiyan Sendikası (COBA), güvenliğin siyasi ideolojilerin önüne geçmemesi gerektiğini hatırlatarak, yeni komiserin personel güvenliğini önceliklendireceğini sorguluyor.