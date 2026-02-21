Neymar Futbola Veda Edebileceğini Açıkladı

DÜNYA FUTBOLUNUN YETENEKLİ İSMİ NEYMAR FUTBOLU BIRAKABİLİR

Neymar, dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olarak kariyerinin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Ocak 2025’te Al Hilal’den çocukluk kulübü Santos’a dönüş yapan sambacı, son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 29 karşılaşmada sahada yer alabildi.

“SÜREÇ BİLGİSİNETİ YETERSİZ”

34 yaşındaki futbolcu, geçirdiği iki ameliyat ve bir çapraz bağ sakatlığı ardından geleceği hakkında belirsizlik taşıdığını ifade etti. Neymar, “Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, gelecek yıl hakkında da bir şey bilmiyorum. Belki de Aralık ayı geldiğinde emekli olmak isteyeceğim.” şeklinde konuştu. Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz ay Santos ile sözleşmesini uzatmasına rağmen kariyerinin 1576 gününü sakatlıklarla geçirdi.