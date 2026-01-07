Neymar Santos İle Sözleşmesini 2026’ya Kadar Uzattı

Brezilyalı yıldız Neymar sözleşmesini uzattı

Brezilyalı futbolcu Neymar, Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılının aralık ayına kadar uzatmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayı amaçlayan Neymar, Ocak 2025’te kariyerine başladığı Santos’a geri dönmüştü.

Milli takımda forma giyemiyor

33 yaşındaki futbolcu, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle 2023 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı’nda oynayamıyor. Yıldız isim, geçmişte İspanyol kulübü Barcelona ve Fransız ekibi Paris Saint-Germain’da görev yaptıktan sonra Ağustos 2023’te Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e transfer olmuştu.

Bir yıl sahalardan uzak kaldı

Al Hilal’e yüksek bonservis ücreti ve maaşla imza atan Neymar, Ekim 2023’te milli takıma katılamayacağı bir sakatlık yaşadı ve bu durum onu 1 yıl boyunca forma giyememe noktasına getirdi. Ne yazık ki, Santos’a döndükten sonra 2025 yılının başında Brezilya Serie A’daki Atletico MG maçının 34. dakikasında sol bacağından sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.