Neymar Sözleşmesini 2026’ya Kadar Uzattı

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı Aralık ayına kadar uzatma kararı aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025’te futbol hayatına başladığı ekibe dönmüştü.

2023’TEN BERİ MİLLİ TAKIMDA YER ALAMIYOR

33 yaşındaki sporcu, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023 yılından bu yana milli takım formasını giyemiyor.

BİR YIL SAKATLIKLA GEÇİRDİ

Neymar, daha önce İspanyol ekibi Barcelona ve Fransız kulübü Paris Saint-Germain’de oynadıktan sonra, Ağustos 2023’te Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibine transfer olmuştu. Astronomik bonservis bedeli ve maaş karşılığında bu transfere imza atan Neymar, Ekim 2023’te milli takımda geçirdiği çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

SANTOS’A GERİ DÖNDÜ

2025’in başlarında başladığı kulüp takımı Santos’a dönen Neymar, Brezilya Serie A’da bu yıl Nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşadı. 34. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk ederek yedek kulübesini işaret etti.

