Nicolas Maduro ABD’de Hakim Karşısında Savunma Yaptı

DÜNYANIN DİKKATİ HER AN YENİ GELİŞMELERDE

ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskıları ve uyarıları, Amerikan güçlerinin başkent Karakas’a saldırı düzenlemesi neticesinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin gece operasyonu ile yakalandığı bildirildi. Maduro ve eşi Cilia Flores, bugün mahkeme önüne çıkarıldı. Maduro, aleyhindeki iddialara karşı savunma yaparak, dürüst bir birey olduğunu savundu ve masumiyetini vurguladı.

“KAÇIRILDIM, MASUMUM”

Maduro’nun mahkeme salonunda yaptığı açıklamalarda, “Ben Venezuela Devlet Başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas’tan kaçırıldım. Ben masumum ve düzgün bir insanım. Ben, devlet başkanıyım” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Yargıç, Maduro’nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Venezuelalı yetkililer, önceki gün Karakas’ta yerel saatle 02.00 civarında ses bombası patlama sesleri duyulduğunu ve uçakların alçak uçuş yaptığını belirtmişti. Venezuela yönetimi, yaşanan patlamaların ardından ABD’yi ülke içindeki çeşitli sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle itham etti.

BASKILAR VE SUÇLAMALAR ARTIYOR

ABD Başkanı, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını ifade ederek, Venezuela’ya yönelik büyük ölçekli bir askeri harekât düzenlendiğini bildirmişti. Öte yandan, ABD Adalet Bakanı, Maduro ve eşine yönelik suç duyurusunda bulunarak, Maduro için “narkoterörizm, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi ciddi suçlamalarda bulunduğunu açıkladı. Venezuela yönetimi ise ABD’nin eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırırken, bazı ülkeler saldırıyı kınarken, bazıları da ABD’nin yanında yer almayı seçmiş durumda.