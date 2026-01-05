Nicolas Maduro ABD’de Suçlamalarla Yüz Yüze Geldi

DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Venezuela’da dünya genelinin gözlerini üzerine çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD’nin Venezuela üzerindeki baskı ve uyarıları sonucunda, Amerikan güçleri Karakas’ta bir saldırı gerçekleştirerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonu ile yakalayarak ülkesinden çıkardı. Maduro ve eşi Cilia Flores, bugün mahkeme karşısında savunma yaptı. Suçlamalarla ilgili söz alan Maduro, “Ben dürüst bir insanım, tamamen masumum” şeklinde konuştu.

Maduro’nun İDDİALARINA CEVAP

Maduro, “Evime saldırı düzenlendi, kaçırıldım ve masum bir insanım” ifadelerini kullandı. devamında, “Ben Venezuela’nın Devlet Başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak hissediyorum” dedi.

SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ

Yargıç, Maduro’nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta olacağını açıkladı.

GEÇMİŞTE NE YAŞANDI?

Dün Karakas’ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Bu sonrası Venezuela yönetimi, ABD’yi ülke genelinde sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı, Maduro ile eşinin adının karıştığı büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini doğruladı.

NARKOTERÖR SUÇLAMALARI

ABD Adalet Bakanı, Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini aktardı. Venezuela yönetimi, bu durumu kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulunmuşken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken bazıları ise ABD’ye destek verdiklerini belirtti.