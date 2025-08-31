nicole-ve-austin-in-bebekleri-hayata-veda-etti

BEBEK SEVİNCİ VE SÜPRİZ GELİŞMELER

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, bebek sahibi olacaklarını öğrenince büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak bu sevinç kısa sürede yerini endişeye bıraktı. Gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontrolde ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulurken ikiz gebelik şüphesi gündeme geldi. Kısa bir süre içinde Nicole, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığında gerçek ortaya çıktı. Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

DOKTORLARIN TAVSİYESİ VE ÇİFTE KARAR ZORLUĞU

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybedilebileceğini ya da doğumdan hemen sonra hayatlarını kaybedeceklerini ifade etti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırmasını önerdi. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu öneriyi kabul etmeyerek kararı reddetti. Nicole, Newsweek’e açıklamada bulunarak hislerini “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.” şeklinde ifade etti.

DOĞUM VE HÜZÜNLÜ VEDA

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Beşikleri Maria Therese ve Rachel Clare olarak adlandırılan bebekler, doğum anında farklı kıpırtılar gösterdi. Anne, “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene tanıklık etmek inanılmazdı” diyerek o anları gözyaşları içinde hatırladı. Ancak ne yazık ki ikizler, doğumun hemen ardından, anne ve babalarının kollarında hayata gözlerini kapattı.