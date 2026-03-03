Nihat Hatipoğlu’na Fenerbahçe Duası Üzerine Soru

Her Ramazan ayında olduğu gibi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyenlerini manevi bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı, bu kez alışılmışın dışındaki bir soru ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programın soru-cevap bölümünde bir izleyici, izleyenleri gülümseten bir soru yöneltti: “Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?” Bu ilginç soruya Nihat Hoca, gülümseyerek yanıt verdi: “Yani duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar.”

Bu yanıt, hem stüdyodaki katılımcıları hem de ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun eğlenceli üslubu bir kez daha izleyicilerin beğenisini topladı.