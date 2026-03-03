Nihat Hatipoğlu’na Fenerbahçe Duası Üzerine Soru

nihat-hatipoglu-na-fenerbahce-duasi-uzerine-soru

Her Ramazan ayında olduğu gibi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyenlerini manevi bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı, bu kez alışılmışın dışındaki bir soru ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

SEVİLEN SORULAR VE CEVAPLAR

Programın soru-cevap bölümünde bir izleyici, izleyenleri gülümseten bir soru yöneltti: “Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?” Bu ilginç soruya Nihat Hoca, gülümseyerek yanıt verdi: “Yani duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar.”

GÜLÜMSETEN ANLAR

Bu yanıt, hem stüdyodaki katılımcıları hem de ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun eğlenceli üslubu bir kez daha izleyicilerin beğenisini topladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’ın İsrail Üzerine Yönelik Saldırıları Başladı

İran lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'ın İsrail'e başlattığı füze saldırıları, Tel Aviv dahil birçok bölgeyi hedef aldı. Hava savunma sistemleri etkisiz kaldı.
Gündem

İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Kararı Aldı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve bölgeden geçmeye çalışan tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

Bolu'da irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi mahkemeye sevk edildi, Özcan tutuklandı.
Gündem

Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Gündem

Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.