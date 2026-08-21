UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, kaleci Alexander Nübel’e maçta çok iş düşmediğini söyledi.

KALECİ NÜBEL'E AZ İŞ DÜŞTÜ

Kahveci, taraftarların 91. dakikada Nübel’e tezahürat yaptığını hatırlattı. “Bugün Nübel’i görmedik” diyen Kahveci, bunun takımın iyi oyununun göstergesi olduğunu belirtti. Top rakipteyken baskı yapan ve pozisyonları sonlandıran takım arkadaşlarına dikkat çekti.

KARŞILAŞMA KEYİF VERDİ

Kahveci, maçı izlerken bitmesini istemediğini dile getirdi. “Maç bitmesin diye izledim” ifadesini kullanan Kahveci, bu Beşiktaş’ı izleyip keyif almayan futbolsever olmadığını söyledi. Tribünlerdeki taraftarların da aynı duyguyla maçı takip ettiğini aktardı.

GALİBİYETİN KEYFİ ÇIKARILMALI

Son dört yıldaki kötü performansa değinen Kahveci, eleştirilerin ardından bu galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. “Bari bir kanatlı kartal izliyoruz” diyen Kahveci, bunun keyfinin çıkarılması gerektiğini ifade etti. Beşiktaşlı taraftarların şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu gördüğünü belirtti.

İTALYANO'YA ÖVGÜLER

Teknik direktör Vincenzo Italiano’yu öven Kahveci, hocaya helal olsun dedi. Italiano’nun geldiğinden beri ne yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Beşiktaş’ın rakibine zayıf olduğunu hissettirdiğini, Midtjylland maçında da bunun görüldüğünü ekledi.