Beşiktaş 3-0 Kazandı, Nihat Kahveci Coştu

Spor
Nihat Kahveci, bir tartışma sırasında elini kaldırarak konuşuyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, kaleci Alexander Nübel’e maçta çok iş düşmediğini söyledi.

KALECİ NÜBEL'E AZ İŞ DÜŞTÜ

Kahveci, taraftarların 91. dakikada Nübel’e tezahürat yaptığını hatırlattı. “Bugün Nübel’i görmedik” diyen Kahveci, bunun takımın iyi oyununun göstergesi olduğunu belirtti. Top rakipteyken baskı yapan ve pozisyonları sonlandıran takım arkadaşlarına dikkat çekti.

KARŞILAŞMA KEYİF VERDİ

Kahveci, maçı izlerken bitmesini istemediğini dile getirdi. “Maç bitmesin diye izledim” ifadesini kullanan Kahveci, bu Beşiktaş’ı izleyip keyif almayan futbolsever olmadığını söyledi. Tribünlerdeki taraftarların da aynı duyguyla maçı takip ettiğini aktardı.

GALİBİYETİN KEYFİ ÇIKARILMALI

Son dört yıldaki kötü performansa değinen Kahveci, eleştirilerin ardından bu galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. “Bari bir kanatlı kartal izliyoruz” diyen Kahveci, bunun keyfinin çıkarılması gerektiğini ifade etti. Beşiktaşlı taraftarların şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu gördüğünü belirtti.

İTALYANO'YA ÖVGÜLER

Teknik direktör Vincenzo Italiano’yu öven Kahveci, hocaya helal olsun dedi. Italiano’nun geldiğinden beri ne yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Beşiktaş’ın rakibine zayıf olduğunu hissettirdiğini, Midtjylland maçında da bunun görüldüğünü ekledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.