Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Verildi!

PINAR KAŞGÖREN’DEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Nihat Kahveci’nin 2014 yılında boşandığı eski eşi Pınar Kaşgören, eski futbolcunun çocuklarına hakaret ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı istedi. Kaşgören, avukatı aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına mesajlaşma uygulaması üzerinden, “Salaksın”, “Saygısız”, “Paracı”, “Hadsiz”, “Yalancı”, “Allah seni çarpacak”, “Biraz inancın varsa cehenneme gidersin”, “Paracı evlat”, “Annesi kılıklı yalancı” gibi ifadeler kullandığını belirtti. Dilekçede çocukların, artan sözlü şiddet nedeniyle babalarından korktukları ve görüşmek istemediklerine vurgu yapıldı. Ayrıca, çocukların babalarının yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete uğrayabilecekleri ifade edildi.

MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İstanbul Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde, Kahveci’ye eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına 2 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmaması ve iletişim kurmaması talimatı verdi. Mahkeme, Kahveci’nin bu uzaklaştırma kararını ihlal etmesi durumunda 3 ile 10 gün arasında hapis cezası uygulanacağına dair karar aldı. Uzaklaştırma kararının tekrar ihlal edilmesi halinde cezanın 15 gündan 30 güne kadar uzatılabileceği kaydedildi. Nihat Kahveci, bir dönem Beşiktaş forması giymiştir ve 2018 yılında manken Fulya Sever ile evlenmiştir.