Nijerya Afrika Uluslar Kupası’nda Çeyrek Finale Yükseldi

nijerya-afrika-uluslar-kupasi-nda-ceyrek-finale-yukseldi

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA NİJERYA RÜTBESİNİ GÖSTERDİ

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ve Mozambik karşı karşıya geldi. FEZ Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta, Nijerya’nın 4-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı. Nijerya’yı bu zafere taşıyan goller, 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakika da Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams’dan geldi. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Mozambik ise turnuvaya veda etti.

OSIMHEN HAT-TRICK’İ KAÇIRDI

Nijaryalı futbolcu Victor Osimhen, maçta ilk 11’de yer alırken, iki gol kaydetti. Osimhen, takımını sırasıyla 2-0 ve 3-0 öne geçiren golleri atarak dikkatleri üzerine çekti. 2. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yıldız futbolcu, 68. dakikada Simon’un yerine oyundan çıktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de maça ilk 11’de başladı ve 83. dakikada Dele-Bashiru’ya yerini bıraktı.

