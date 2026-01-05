Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Mozambik ile karşılaştı. FEZ Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelede Nijerya, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Nijerya’nın gollerini 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams attı. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Mozambik ise turnuvaya veda etti.

OSIMHEN İKİ GOL ATTI

Nijerya Milli Takımı’nda ilk 11’de yer alan Galatasaraylı Victor Osimhen, maçta iki gol bularak takımına önemli katkıda bulundu. Osimhen, takımı 2-0 ve 3-0 öne geçiren golleri kaydetti. Ancak, 2. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi. Victor Osimhen, 68. dakikada Simon’un yerine oyuna devam etti.

NDDI DE İLK 11’DEYDİ

Aynı zamanda Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 83. dakikada Dele-Bashiru’yla yer değiştirdi. Bu oyuncuların performansları, Nijerya’nın güçlü oyununda önemli rol oynadı.