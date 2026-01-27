Nike’dan Büyük İşten Çıkarma Planı Açıklandı: 775 Çalışan Ayrılıyor

Spor giyim markası Nike, kârlılığını artırmak ve otomasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla ABD’de 775 personel ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar, Tennessee ve Mississippi’deki büyük dağıtım merkezlerini kapsıyor.

KURUMSAL DARALMA SÜRECİ

Alınan bu karar, şirketin geçen yaz açıkladığı 1.000 kişilik kadro azaltımı planının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Böylece Nike, maliyetleri düşürmeye yönelik yeniden yapılanma sürecini ofis alanlarının ötesine taşıyarak operasyonel alanları da kapsıyor.

DAĞITIM OPERASYONLARINDA YENİ YAKLAŞIM

Şirketin yaptığı açıklamada, dağıtım operasyonlarındaki karmaşıklığın azaltılması, esnekliğin artırılması ve daha verimli bir organizasyon yapısının oluşturulması hedeflerinin vurgulandığı belirtildi. Nike, “Daha hızlı hareket edebilmek, daha disiplinli çalışmak ve sporcularla tüketicilere daha iyi hizmet sunmak için operasyonlarımızı güçlendiriyoruz” sözlerine yer verdi.

TEKNOLOJİ VE OTOMASYON YATIRIMLARI

Ayrıca yapılan açıklamada, tedarik zincirinin yeniden yapılandırıldığı, ileri teknoloji ve otomasyon yatırımlarının hız kazanmasının yanı sıra ekiplerin gelecekte gerekli olacak yetkinliklere odaklandığı ifade edildi. Nike, işten çıkarmaların uzun vadeli kârlı büyüme ve marj iyileştirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, ABD genelindeki toplam dağıtım merkezi çalışan sayısı ile ilgili detay vermekten kaçındı.

