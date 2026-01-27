Nike’dan Yine İşten Çıkarma: 775 Çalışanla Yollar Ayrıldı

Spor giyim devi Nike, kârlılığını artırmak ve otomasyon sürecini ivmelendirmek amacıyla ABD’de 775 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar, Tennessee ve Mississippi’deki büyük dağıtım merkezlerinde görev yapan personeli kapsıyor.

KURUMSAL DARALMA SÜRECİ

Bu adım, şirketin geçen yaz açıkladığı 1.000 kişilik kurumsal kadro azaltım planının ardından gerçekleştiriliyor. Böylece Nike, maliyet düşürmeye yönelik yeniden yapılanma sürecini yalnızca ofis düzeyinde değil, operasyonel alanlarda da hayata geçirmiş oluyor.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA HEDEFİ

Şirket, dağıtım operasyonlarının karmaşıklığını azaltmanın, esnekliği artırmanın ve daha verimli bir organizasyon oluşturmanın hedeflendiğini bildirdi. Nike, “Daha hızlı hareket edebilmek, daha disiplinli çalışmak ve sporcularla tüketicilere daha iyi hizmet sunmak için operasyonlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİ VE OTOMASYON YATIRIMLARI

Açıklamada ayrıca tedarik zincirinin yeniden yapılandırıldığı, ileri teknoloji ve otomasyon yatırımlarının hız kazandığı ve ekiplerin gelecekte ihtiyaç duyulacak yetkinliklere odaklandığı kaydedildi. Nike, işten çıkarmaların uzun vadeli kârlı büyüme ve marj iyileştirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, ABD genelindeki toplam dağıtım merkezi çalışan sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.