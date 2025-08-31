Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

Gündem

DÜNYA KANSERLE SAVAŞAN BİR ANNEYİ KAYBETTİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun süreli kanser tedavisi sürecini kaybetti. Meltem Vural, kanserle olan mücadelesini kaybettiği haberi, Şahinkaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

DERİN BİR YAS İÇİNDE

Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımda, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim” sözleriyle anne kaybının acısını ifade etti.

