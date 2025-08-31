Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

OYUNCUNUN TALİHSİZ GÜNÜ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bugün, Meltem Vural kanserle verdiği mücadelesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Nilperi Şahinkaya, acı haberi sosyal medya hesabında açıkladı. Paylaşımında, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.” ifadelerini kullandı.