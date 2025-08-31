Magazin

Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun bir süre boyunca kanser tedavisi görmekteydi. Meltem Vural, kanserle verdiği mücadelede bu kez kaybeden taraf oldu. Nilperi Şahinkaya, bu üzücü durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yapmış olduğu paylaşımda, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, Şahinkaya’nın duyduğu derin acıyı gözler önüne seriyor.

