Nipah Virüsü Türkiye İçin Düşük Tehdit Oluşturuyor

DSÖ, NİPAH VİRÜSÜ RİSKİNİ DÜŞÜK BULDU

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı yeni açıklamada, ölümcül Nipah virüsünün Hindistan’dan yayılma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. Örgüt, Hindistan’daki iki enfeksiyon vakasının ardından seyahat ya da ticaret kısıtlamalarının gerekli olmadığı bilgisini paylaştı. Bu, virüsün Türkiye’ye ulaşma ihtimalinin de yüksek olmadığını gösteriyor. Ancak, bazı ülkeler havaalanlarında güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Bölgesel GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Hindistan’da virüs vakalarının doğrulanmasının ardından, Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi bazı Asya ülkeleri, havaalanlarındaki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdığı biliniyor. DSÖ, dün Reuters’e gönderdiği e-postada, “DSÖ, bu iki vakadan kaynaklanan enfeksiyonun daha fazla yayılma riskinin düşük olduğunu düşünüyor.” ifadesine yer vererek, Hindistan’ın bu tür salgınları kontrol edebilme kapasitesine dikkat çekti.

İNSANLAR ARASINDA BULAŞMA RİSKİ YÜKSÜLMÜYOR

Yapılan açıklamada, “İnsanlar arası bulaşmanın arttığına dair henüz bir kanıt yok” denildi ve Hindistan sağlık yetkilileriyle sürekli koordine oldukları belirtildi. Ancak bu durum, Hindistan’ın bazı bölgelerinde ve komşu Bangladeş’te yarasa popülasyonunda bulunan virüse maruz kalma olasılığını ortadan kaldırmamaktadır.

ÖLÜM ORANI VE TEDAVİ DURUMU

Virüs, meyve yarasaları ve domuz gibi hayvanlar tarafından taşınarak ateş ve beyin iltihabı gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Ölüm oranı yüzde 40 ile 75 arasında değişikliğe uğrayabilen Nipah virüsünün şu an için tedavisi bulunmamakta. Halihazırda geliştirilen aşılar ise henüz test aşamasında. Bu hastalık, enfekte yarasalardan ya da meyvelerden insanlara bulaşmakta ancak kişiden kişiye geçişi zor bir şekilde gerçekleşmektedir. Küçük çaplı salgınlar görülebiliyor olsa da genel olarak virologlar, riskin düşük olduğu konusunda hemfikir.

İKİ KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde Aralık ayı sonunda enfekte olmuş iki sağlık çalışanı hastanede tedavi altında bulunuyor. Hindistan, özellikle 2018’de Nipah virüsünün ilk görüldüğü güney eyaleti Kerala’da sıkça bu enfeksiyon vakalarını bildirmekte. DSÖ, bu durumun Hindistan’daki yedinci, Batı Bengal’deki ise üçüncü salgın olduğunu açıklıyor. Önceki salgınlar, 2001 ve 2007 yıllarında Bangladeş sınırında meydana gelmişti ve Bangladeş, neredeyse her yıl bu tür salgınları bildirmektedir.