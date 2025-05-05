Nisan’da Fiyatlar Uçtu: TÜİK ve ENAG

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Mayıs 2025’te duyurdu. TÜİK’in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık yüzde 3 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak kaydedildi. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,46 ve yıllık enflasyonu yüzde 73,88 olarak hesapladı. İki farklı kurumun açıkladığı rakamlar arasındaki büyük farklılık ekonomi dünyasında çeşitli tartışmalara neden oldu.

TÜİK VERİLERİNDEN GIDA VE KONUT ETKİSİ

TÜİK’in raporuna göre, Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda Mart ayına göre 0,24 puan düşüş göstererek yüzde 37,86’ya indi. Ana harcama grupları içinde en fazla artış, yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün gruplarında, ardından yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedildi. Yıllık enflasyon açısından en büyük artış ise eğitimde yüzde 94,90 ve gıda ile alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51 oldu. Ayrıca çekirdek enflasyon (C endeksi) yıllık olarak yüzde 37,42 olarak belirlendi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyon üzerindeki belirleyici etkisini vurguladı.

ENAG’TAN YÜKSEK ENFLASYON UYARISI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025’e ait aylık enflasyon oranını yüzde 4,46, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 73,88 olarak açıkladı. ENAG, en yüksek aylık artışları haberleşme grubunda yüzde 9,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9,51, lokanta ve otellerde de yüzde 7,68 olarak tespit etti. ENAG’ın verileri, TÜİK’in hesapladığı enflasyon oranının neredeyse iki katına ulaşarak, toplumun hissettiği fiyat artışlarının daha net bir yansıması olduğu tartışmalarını alevlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak Nisan ayındaki enflasyon verileri, bu hedefin tutturulmasının zor olabileceğini gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2025’te yaptığı açıklamada, “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X platformunda, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” değerlendirmesini yaptı. Ekonomist Mustafa Sönmez ise, “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” uyarısında bulunarak, fiyat hareketliliğinin devam edeceğine dikkat çekti.

VATANDAŞA YANSIMASI VE KİRA ZAM ORANI

Nisan verileri, özellikle haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşı maddi olarak zorladığını ortaya koydu. TÜİK’in verilerine göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubunun enflasyona katkısı 1,23 puan olurken, ENAG’a göre lokanta ve otellerin artış oranı yüzde 7,68, dışarda yemek maliyetlerindeki yükselişi gösteriyor. İktisatçı Şenol Babuşçu, X platformundaki paylaşımlarında TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025’te yüzde 6’yı geçtiğini vurgulayarak, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, kiralama sözleşmelerindeki zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 56,35 düzeyinde gerçekleşti ve bu da kiracıları zor bir duruma sokabilecek bir tablo oluşturdu.