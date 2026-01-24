Nişantaşı’ndaki Kiracı Krizine Mahkeden Tahliye Kararı

nisantasi-ndaki-kiraci-krizine-mahkeden-tahliye-karari

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar gündemdeki yerini korurken, İstanbul’un Nişantaşı semtinde yaşanan bir olay dikkat çekti. 1 Eylül 2021 tarihinde, bir ev sahibi, dairesini 20 bin TL karşılığında Suriyeli bir kiracıya kiraladı.

TAHLİYE TAHAHHÜDÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Üç yıl sonra, ev sahibi elinde bulunan 4 Kasım 2023 tarihli tahliye taahhüdü ile kiracısından evden çıkmasını talep etti. Bu süre zarfında dairenin kira bedeli 80 bin TL’ye yükselmişti. Belirtilen tarihte kiracı evden çıkmadığı için ev sahibi, tahliye talebiyle icra takibi başlattı. Ancak, kiracı bu icra takibine itiraz ederek sürecin durmasına sebep oldu.

TAAHHÜT İHTİLAFLARI

Ev sahibi ile kiracı arasındaki durumu açıklayan Avukat Gizem Gonce, “İstanbul’un Nişantaşı semtinde yaşanan bir kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü davası, kiracının yabancı uyruklu olmasının yarattığı hukuki zorluklar nedeniyle dikkat çekti,” şeklinde bilgi verdi. Kiracı, icra takibine itiraz ederek sürecin durdurulmasına neden oldu.

MAHKEME KARARI VERİLDİ

İtirazın ardından ev sahibi, 5 Kasım 2023’te mahkemeye başvurarak kira sözleşmesinin geçerliliği ve tahliye taahhütnamesinin hukuka uygun olarak düzenlendiğini belirtti. Mahkeme, 21 Aralık 2025’te kiracının tahliye taahhüdüne itirazının haksız olduğuna karar vererek kiracının tahliye edilmesine hükmetti. Kira sözleşmesinin devam ettiği, kiracının tahliye taahhütnamesini uygun şekilde düzenlemediği ve belirtilen sürede evi tahliye etmediği saptandı.

KİRACI, MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Mahkeme, kiracının itirazına karşılık olarak, yargılama masrafları ve vekalet ücretlerinin kiracı tarafından ödenmesine hükmetti. Kiracıya 7.109 TL yargılama gideri ve 57.800 TL karşı vekalet ücreti ödemesi emredildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gece 00.24'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Gündem

Nişantaşı’nda Kiracı Krizi: Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Nişantaşı'nda bir ev sahibinin, kiracıdan daireyi boşaltmasını istemesi sonucu yaşanan tahliye anlaşmazlığı mahkeme tarafından çözüme kavuşturuldu. Kiracı, yargı sürecine gitti.
Gündem

Galatasaray Oulai İçin Yüklü Bonservis Teklifi Yaptı

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Oulai için teklifini güncelledi. Oulai'nin yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Emre Belözoğlu’ndan Hakeme Sert Tepkiler Geldi

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında hakem Ali Yılmaz'ı eleştirerek, Kerem Demirbay'a verilen kırmızı kart hakkında tepki gösterdi.
Gündem

Bournemouth Trabzonspor’dan Arseniy Batagov’u İstiyor Beşiktaş Luis Henrique İçin Inter ile Temasta Beşiktaş Rafa Silva’nın Yerine James McAtee’yi Arıyor Fenerbahçe’ye Beto’dan...

Beşiktaş, Aston Villa'dan Tammy Abraham ile anlaşma sağlarken, Trabzonspor'un Batagov'u Bournemouth'un ilgisini çekti. Fenerbahçe ise forvet kadrosunu genişletmeye çalışıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.