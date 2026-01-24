Nişantaşı’ndaki Kiracı Krizine Mahkeden Tahliye Kararı

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar gündemdeki yerini korurken, İstanbul’un Nişantaşı semtinde yaşanan bir olay dikkat çekti. 1 Eylül 2021 tarihinde, bir ev sahibi, dairesini 20 bin TL karşılığında Suriyeli bir kiracıya kiraladı.

TAHLİYE TAHAHHÜDÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Üç yıl sonra, ev sahibi elinde bulunan 4 Kasım 2023 tarihli tahliye taahhüdü ile kiracısından evden çıkmasını talep etti. Bu süre zarfında dairenin kira bedeli 80 bin TL’ye yükselmişti. Belirtilen tarihte kiracı evden çıkmadığı için ev sahibi, tahliye talebiyle icra takibi başlattı. Ancak, kiracı bu icra takibine itiraz ederek sürecin durmasına sebep oldu.

TAAHHÜT İHTİLAFLARI

Ev sahibi ile kiracı arasındaki durumu açıklayan Avukat Gizem Gonce, “İstanbul’un Nişantaşı semtinde yaşanan bir kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü davası, kiracının yabancı uyruklu olmasının yarattığı hukuki zorluklar nedeniyle dikkat çekti,” şeklinde bilgi verdi. Kiracı, icra takibine itiraz ederek sürecin durdurulmasına neden oldu.

MAHKEME KARARI VERİLDİ

İtirazın ardından ev sahibi, 5 Kasım 2023’te mahkemeye başvurarak kira sözleşmesinin geçerliliği ve tahliye taahhütnamesinin hukuka uygun olarak düzenlendiğini belirtti. Mahkeme, 21 Aralık 2025’te kiracının tahliye taahhüdüne itirazının haksız olduğuna karar vererek kiracının tahliye edilmesine hükmetti. Kira sözleşmesinin devam ettiği, kiracının tahliye taahhütnamesini uygun şekilde düzenlemediği ve belirtilen sürede evi tahliye etmediği saptandı.

KİRACI, MASRAFLARI ÜSTLENDİ

Mahkeme, kiracının itirazına karşılık olarak, yargılama masrafları ve vekalet ücretlerinin kiracı tarafından ödenmesine hükmetti. Kiracıya 7.109 TL yargılama gideri ve 57.800 TL karşı vekalet ücreti ödemesi emredildi.