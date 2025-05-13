Nizip’te Kaza: 1’i AĞIR 8 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Sekili Mahallesi dağ yolunda meydana gelen kazada otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda haline dönüşen otomobillerden biri savrularak tarlaya uçtu ve ters döndü. Bu korkunç kazanın ardından, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALILAR VE HASTANEA KALDIRMA SÜRECİ

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın sebepleri hakkında bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.