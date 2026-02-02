Pentagon İran’a Saldırı İçin Hazırlık Sürecinde

Washington yönetiminin, İran’a yönelik olası bir saldırı öncesinde, bölgedeki üslerinde savunma sistemlerini güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor. ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre, yakın zamanda Amerikan hava saldırılarının gerçekleşmesi beklenmiyor, zira Pentagon, İran’ın misilleme yapabileceği ve bunun sonucunda olası bir uzun süreli çatışmaya karşı İsrail ile Arap müttefikleri ve Amerikan güçlerini daha iyi korumak için ek hava savunma sistemlerinin kurulumu aşamasında bulunuyor.

ABD’NİN SALDIRI STRATEJİSİ

Yetkililere göre, Başkan Trump, bugün bir saldırı emri verse dahi Pentagon’un İran’a “sınırlı bir hava saldırısı” düzenleyebileceği ancak “kararlı bir saldırı” durumunda olası İran misillemelerine karşı yeterince hazırlık yapılmadığı yönünde değerlendiriyor. Dolayısıyla, bunu göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SAVUNMA SİSTEMLERİ YETERSİZ

Bölgede mevcut hava savunma sistemleri bulunsa da, Pentagon’un Orta Doğu’daki üslerde ek Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryaları ve Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma çalışmalarını henüz tamamlayamadığı vurgulanıyor. İran politikası üzerine daha önce görev yapmış bir yetkili, hava savunması konusunun oldukça kritik olduğunu ifade ederek, “Bu, bölgedeki birliklerimizin İran’ın olası bir misillemesine karşı korunmasını sağlaması için yeterli malzemeye sahip olup olmadığımız meselesidir” şeklinde konuştu.

İRAN’IN MÜZAKERE YAKLAŞIMI

Ayrıca, Başkan Trump, İran ile müzakerelerde bulunulduğunu belirtirken, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alma konusunda karamsar olduğunu duyurdu. İran lideri ise, ABD’nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel etkilerinin olacağını belirtmiştir.

NÜKLEER ANLAŞMA VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı, ülkelerinin nükleer silaha sahip olmaması gerektiği hususunda Trump ile aynı görüşte olduklarını dile getirirken, “Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün” dedi. Uranium zenginleştirmeye devam ederken, tüm detayları konuşmaya hazır olduklarını belirtiyorlar. Ancak bunun yanında, yaptırımların kaldırılması beklentileri de bulunuyor.

MAZLUM ANLAYIŞI

Son süreçte İran-ABD askeri gerilimi konusunda birçok endişe yaşandığı bir dönemi işaret eden Bakan, savaş hazırlıklarının gerekliliğine atıfta bulunarak bu stratejinin savaşı önlemede etkili bir yöntem olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, “farklı unsurlar” ABD’yi savaşa çekmeye çalışsa da, Trump’ın “doğru kararı verecek kadar akıllı” olduğuna vurgu yaptı.

BÖLGESEL EKONOMİK GÖRÜŞLER

Olası bir anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda bölge ekonomisinin canlanacağı öngörülüyor. Bakan, ABD şirketlerinin İran’da çalışmasına karşı bir sorunları olmadığını, asıl sorunun ABD’nin kendi şirketlerine bu imkanı vermemesi olduğunu belirtti.