Noa Lang’dan Juventus değerlendirmesi geldi

noa-lang-dan-juventus-degerlendirmesi-geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacakları İtalyan takımı Juventus’un güçlü bir ekip olduğunu vurguladı. Lang, Galatasaray’ın Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’a karşı 4-0 galip geldiği maçın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TAKIMA ADAPTE OLMA ÇABASI

Hollandalı futbolcu, takımla yalnızca bir kez antrenman yapabilmesine değinerek, “Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım.” ifadelerine yer verdi.

MAÇLAR İÇİN HEVESLİ

Galatasaray’a transfer sürecinden bahseden Lang, “Galatasaray’a gelmeden önce İstanbul’da yaşadım. Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum.” diyerek heyecanını dile getirdi.

YARIŞMA HEYECANI

Kanat rotasyonundaki rekabetin kendisi için önemli olduğunu belirten Lang, “Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım.” şeklinde konuştu.

JUVENTUS ELEŞTİRİSİ

Galatasaray’ın Juventus ile eşleşmesini değerlendiren Lang, “Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli’de forma giyerken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa’da PSV’de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus’a karşı atmosfer daha iyi olacaktır.” sözlerini aktardı.

KÜLTÜREL BAĞLAM

Lang, basın toplantısını Türkçe olarak şunları söyleyerek tamamladı: “Teşekkür ederim, iyi akşamlar.”

