Norveç’te Epstein İfşaatları: Prenses Mette-Marit Pişmanlığını Açıkladı

ABD ADalet BAKANLIĞINA AİT BELGELER YANKI UYANDIRDI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Jeffrey Epstein ile bağlantılı olarak Norveç’teki yankılarını artırdı. Bu belgelerde adı geçen Veliaht Prenses Mette-Marit, yazılı bir açıklama yaparak “derin pişmanlık” duyduğunu vurguladı ve “hayal kırıklığına uğrattığı herkesten özür dilediğini” belirtti.

KRALİYET AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamasında, “Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilemek benim için önemli” ve “Epstein ile aramızdaki mesajların bir kısmı, olmak istediğim kişiyi temsil etmiyor” ifadelerine yer veren Mette-Marit, Norveç kraliyet ailesini, özelde kral ve kraliçeyi zora soktuğu durumdan ötürü büyük üzüntü duyduğunu aktardı. Kraliyet ailesi, Epstein skandalına yönelik tepkilerin anlaşıldığını belirtti. 52 yaşındaki Mette-Marit’in, Epstein’ın cinsel saldırı eylemleriyle arasına mesafe koyduğunu, o kişinin kimliğini önce fark edemediği için derin pişmanlık hissettiği aktarıldı. Veliaht Prenses Mette-Marit’in “konu hakkında daha fazla yorum yapmak istese de bunu şu anda yapamadığı” ve “çok zor bir durumda” olduğu belirtilirken, “Düşüncelerini toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu anlayışla karşılanmasını umuyor” denildi.

CİNSEL SUÇLARLA İLGİLİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yüzlerce Epstein belgesinde adı geçen Mette-Marit’in, cinsel suçlardan mahkûmiyet sonrası Epstein ile yazışmaya devam etmesi ardından gelen sert tepkilere neden oldu. Bu durum, prensesin gelecekte Norveç kraliçesi olma ihtimaline karşı itirazların yükselmesine yol açtı. Epstein skandalıyla çalkalanan Norveç’te, Mette-Marit’in büyük oğlu Marius Borg Hoiby’nin tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davanın başladığı hafta da dikkat çekti. Ayrıca Veliaht Prenses Mette-Marit’in kronik akciğer hastalığı ile mücadele ettiği kaydediliyor.

POLİS SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Öte yandan, Norveç polisi, eski Başbakan Thorbjorn Jagland’ın Epstein ile olan ilişkilerinin incelendiğini duyurdu. Polis bünyesinde kurulan özel bir birim, Jagland’ın seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılarına dair binlerce belgeyi “ağır yolsuzluk şüphesiyle” değerlendiriyor. Jagland, 2009’dan 2019’a kadar Avrupa Konseyi’nin genel sekreteri olması nedeniyle dokunulmazlık hakkına sahip. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi için Jagland’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor. Diğer şüpheliler arasında, Dünya Ekonomik Forumu CEO’su ve geçmişte Norveç Dışişleri Bakanı olan Boerge Brende de yer alıyor. Norveç’in Ürdün ve Irak Büyükelçisi Mona Juul ve eşi Terje Roed-Larsen da belgelerde anılan diğer isimler. Juul, belgelerin yayımlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başlatılan iç soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırılmıştı. Norveç parlamentosundaki partilerin büyük çoğunluğu, Epstein belgelerinin ortaya koyduğu siyasi ilişkilere dair bağımsız bir soruşturma yürütülmesine destek veriyor. Başbakan Jonas Gahr Stoere’in soruşturmanın parlamentonun en yüksek denetim organı tarafından yürütülmesini istediği ifade ediliyor.