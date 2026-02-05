Norveç Veliaht Prensesi’nin Oğlu Høiby Suçlamaları Reddetti

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme karşısına çıktı. Høiby, cep telefonundaki görüntülerin rızaya dayalı bir ilişkiyi göstermekten uzak olduğunu savunarak aleyhindeki iddiaları reddetti.

38 AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

29 yaşındaki Høiby, toplamda 38 farklı suçlamayla yargılanıyor. En ciddi suçlardan mahkum olması durumunda uzun süreli bir hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. Høiby, annesinin 2001 yılında Haakon ile evlenmesinin ardından kraliyet ailesine katılmıştı.

KISMİ SUÇ KABULÜ YAPTI

Duruşmanın Salı günü başlayan kısmında sanık, cinsel saldırı ve aile içi şiddet ile ilgili suçlamalarını reddetti. Ancak Norveç hukuk sistemine göre geçerli olan “kısmi suç kabulü” çerçevesinde ağır yaralama ve tehlikeli davranış suçlarının bir kısmını kabul etti. Ayrıca, hız sınırını aşmak gibi daha basit suçlar işlediğini de kabul etti.

BASINLA İLİŞKİLERİ YÜZÜNDEN OLUMSUZ ETKİLER YAŞADI

Høiby, mahkeme salonunun basın mensuplarıyla dolup taştığını ifade ederek, toplumun gözleri önünde büyümenin yaşamında olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Gözyaşları içinde, “Üç yaşımdan beri basının içindeyim. Sürekli tacize uğradım” şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK BASKI VE ALKOL İTİRAFI

Ağır ilaçlar kullandığını belirten Høiby, annesinin oğlu olmasının kendisi üzerindeki baskıyı artırdığını savundu. “Çok fazla alkol, çok fazla seks… Çok az kişi benim yaşadığım hayatı anlayabilir” sözleriyle yaşadığı psikolojik sorunları dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER DAVANIN MERKEZİNDE

Savcılık, Høiby’nin bazı cinsel saldırıları cep telefonuyla kaydettiğini öne sürdü. Ancak sanık, bu görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ve rıza dışı bir eylem bulunmadığını iddia etti: “Eğer bir saldırıyı gösteren bir materyalim olsaydı, onu asla saklamazdım.”

2018’DEKİ OLAY GÜNDEME GELDİ

Çarşamba günü yapılan duruşmada, 2018 yılında Oslo yakınlarındaki kraliyet konutunun bodrumunda gerçekleştirilen bir parti sonrası ortaya çıktığı öne sürülen olay üzerinde duruldu. Savcılık, baygın bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğunu ve bunun kaydedildiğini ileri sürdü. Video, kapalı oturumda izlendi.

MAĞDURUN İFADESİ: “RIZAM YOKTU”

Kimliği gizli tutulmak kaydıyla ifade veren mağdur, polisin kendisiyle iletişime geçmesi ile videoyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtti. Kayda alınan cinsel eyleme rıza göstermediğini vurgulayan mağdur, olay sırasında uygun bir karar veremeyecek durumda olduğuna dikkat çekti.

DAVA 19 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Høiby’nin yargılandığı davanın 19 Mart’a kadar süreceği tahmin ediliyor. Bu süreç, Norveç’te kraliyet ailesine olan güvenin sorgulandığı bir dönemde büyük yankı uyandırmış durumda.

EPSTEIN İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Davanın seyri boyunca, Veliaht Prenses Mette-Marit’in ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılarına dair iddialar da yeniden gündeme geldi. Saray, Mette-Marit’in planladığı özel yurt dışı ziyaretini süresiz ertelediğini duyurdu.

MONARŞİYE DESTEK AZALIYOR

Son kamuoyu yoklamalarına göre, monarşiyi destekleyenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 61’e düşerken, cumhuriyet isteme oranı ise yüzde 27’ye yükseldi. Avrupa’nın en yaşlı hükümdarlarından Harald V’in sağlık sorunları ve aile içindeki tartışmalar, monarşinin üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.