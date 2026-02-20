Nottingham Forest Fenerbahçe’yi Mağlup Ederek Avantaj Elde Etti

nottingham-forest-fenerbahce-yi-maglup-ederek-avantaj-elde-etti

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ’NE İLK DARBEYİ ALDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, 3-0’lık skorla İngiliz ekibi Nottingham Forest’ın zaferiyle sonuçlandı. Bu sonuç, sarı-lacivertli ekip için rövanş öncesinde tur şansını mucizelere bıraktı. Nottingham Forest ise önemli bir avantaj elde ederek, 3 puan ve bir sıra üstte yer aldığı Premier Lig’de bu galibiyetiyle dikkat çekti.

NOTTINGHAM FOREST TEKNİK DEĞİŞİKLİĞİNE CEVAP VERDİ

The Telegraph, Nottingham Forest’ın Fenerbahçe’nin üstesinden gelerek yeni teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını vurguladı. Haberde, “Nottingham Forest’ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması belki de o kadar çılgınca bir karar değildi.” ifadeleri yer aldı.

AVRUPA’DA BÜYÜK BAŞARI

BBC, Vitor Pereira’nın Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü olarak mükemmel bir başlangıç yaptığını belirtti. Haberde, “Forest, maçın başından sonuna kadar üstünlük sağlamayı başararak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti.” dendi. Pereira’nın, sadece dört gün önce atandığı düşünülürse, bu durum oldukça etkileyici olarak değerlendirildi.

PERFORMANS GÖSTERİYOR

The Times’da ise Vitor Pereira’nın, sadece iki antrenmanın ardından İstanbul’daki galibiyetiyle anında etki yarattığı ve bu zaferin takımını Avrupa Ligi’nde son 16’ya taşıyacak gibi göründüğü belirtildi. Ayrıca, sürekli değişen teknik direktör kadrosunun oluşturduğu dramatik ortamda, Pereira yönetimindeki takımın performansının bu sezonun en iyi gösterimlerinden biri olduğu ifade edildi.

