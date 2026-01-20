Nüfus Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm: 158 Milyon İşlem Gerçekleşti

Devlet işlemleri teknolojiyle bir araya geldi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nüfus hizmetlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

MEMNUNİYET ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde dijitalleşmeyle birlikte hız, güvenlik ve toplumsal memnuniyeti bir araya getirdiklerini ifade eden Yerlikaya, “Nüfus hizmetlerinde artık zaman da mekan da engel değil” sözleriyle teknolojik dönüşümün getirdiği yeniliklere dikkat çekti. Ayrıca, hayata geçirilen projeler sayesinde devlet hizmetlerinin kalitesinin ve hızının artırılmaya devam edildiği vurgulandı. 2025 yılı verileri ve dijital kanallardaki yüksek işlem hacmi, teknolojik altyapının güçlü olduğunu ortaya koymakta. Yerlikaya, “Teknolojinin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak bürokrasiyi en aza indirmeyi ve vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

3,7 MİLYON PASAPORT İŞLEMİ YAPILDI

Geçen yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verdiği rakamlarla, toplamda 3 milyon 776 bin 871 pasaport işleminin gerçekleştirildiğini belirtti. Pasaport başvuruları türlerine göre incelendiğinde, en fazla talebin “umuma mahsus” (bordo) pasaportta olduğu ve bunun 2 milyon 897 bin 698 işlem ile kaydedildiği görüldü. Ardından, “hususi” (yeşil) pasaport için 796 bin 322 işlem ve “hizmet” (gri) pasaport için 82 bin 851 işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, “3’ü Bir Yerde” projesi çerçevesinde, T.C. kimlik kartı işlemlerinin sayısının 8 milyon 404 bin 645 olduğu aktarıldı.

SÜRÜCÜ BELGELERİ

Sürücü belgesi başvurularının toplamı 5 milyon 994 bin 55 olarak kaydedildi. Geçen yılki başvuru verilerinde cinsiyet ve vites tercihlerine dair ayrıntılı bilgiler de sunuldu. Yıl boyunca 1 milyon 919 bin 788 kadın ve 4 milyon 74 bin 267 erkek sürücü adayı, belge almak için başvuruda bulundu. Kadın sürücüler arasında 1 milyon 700 bin 640’ının manuel vites, 219 bin 148’inin ise otomatik vites için başvuruda bulunduğu belirtilirken; erkek sürücülerden 4 milyon 4 bin 780’inin manuel vites, 69 bin 487’sinin otomatik vites ehliyeti için başvurduğu açıklandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 158 MİLYON İŞLEM

Kurumun dijital dönüşüm faaliyetleri 2025 yılında da verileriyle dikkat çekti. e-Devlet kapısı üzerinden sunulan 52 farklı nüfus ve vatandaşlık hizmetinden, yıl boyunca toplam 157 milyon 928 bin 865 işlem gerçekleştirildi. “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında, 2025 yılında 2 milyon 843 bin 117 vatandaş, sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına yükletti.

ADRES BEYANI VE ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİ

2025 yılında adres değişikliği bildirimlerinde de yoğunluk yaşandığı kaydedildi. Adres Kayıt Sistemi üzerinden 8 milyon 183 bin 45 işlemin yapıldığı ve bu işlemlerden etkilenen toplam kişi sayısının 15 milyon 832 bin 22 olduğu belirtildi. Vatandaşların bilgi alma ve randevu taleplerini karşılayan iletişim merkezi ise geçen yıl 5 milyon 532 bin 3 çağrıyı başarılı bir şekilde yanıtlayarak, 3 milyon 408 bin 42 randevu oluşturdu ve 2 milyon 123 bin 961 vatandaşa danışmanlık hizmeti sağladı.

781 BİN BEBEĞİN DOĞUM RAPORU DİJİTAL OLARAK İLETİLDİ

Doğum ve evlilik işlemlerinde bürokrasiyi azaltmak için dijital entegrasyonların etkin şekilde kullanıldığı vurgulandı. Sağlık kurumlarında gerçekleşen 781 bin 441 doğuma ait raporlar, elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine iletildi. Bu sayede, 181 bin 128 bebeğin kimlik tescil işlemi, ailelerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden hastane ortamındayken gerçekleştirildi. Evlendirme memurluğu tarafından yapılan 511 bin 468 evliliğin belgeleri de elektronik ortamda tescil edildi.

ADRESTE NÜFUS HİZMETİ VE ARŞİV ÇALIŞMALARI

Uluslararası standartlara uygun bir hizmet sunmak amacıyla NVİGM, “Adreste Nüfus Hizmeti” uygulaması aracılığıyla 2025 yılında nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan 43 bin 728 vatandaşın başvurularını adreslerinde alıp, gerekli belgeleri ulaştırdı. Ayrıca, kurumun arşiv çalışmaları çerçevesinde 2025 yılında toplam 30 milyon 352 bin 801 sayfa belge tarayarak elektronik ortama aktarılırken, 209 bin 107 sayfa yıpranmış belgenin de restore edildiği bilgisi verildi.