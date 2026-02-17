Nükleer Müzakerelerin İkinci Turu Cenevre’de Başladı

ABD VE İRAN’DAN NÜKLEER MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURU

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci aşaması Cenevre, İsviçre’de başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı’nın damadı Jared Kushner ile görüşme gerçekleştirecek.

TRUMP: “GÖRÜŞMELERE DOLAYLI YOLDAN DAHİL OLACAĞIM”

ABD Başkanı, görüşmelere dolaylı olarak katılacağını ifade etti. Anlaşma ihtimali hakkında yöneltilen soruya Trump, İran’ın sert müzakere taleplerinin, geçen yaz ABD’nin İran nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısıyla neden olduğu sonuçlar ile şekillendiğini belirtti. İran’ın bu sefer müzakere masasında yer almaya motive olduğunu düşündüğünü dile getiren Trump, “Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MASADA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI

Müzakere masasında en önemli konu, İran’ın nükleer programının kısıtlanması olacak. Müzakereler öncesinde Tahran, yalnızca nükleer meselelerin ele alınmasını şart koşmuştu. Ancak, Amerikan heyeti tarafından gündeme getirilen konular arasında Tahran’ın balistik füze programının kısıtlanması da bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin açıklamalarına göre, potansiyel bir anlaşmanın sürdürülebilir olması için Amerikan tarafının ekonomik faydalar sağlaması gerektiği vurgulandı. Tahran, Washington’a petrol ve doğalgaz sahalarında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımları gibi teklifler sunduğu bildiriliyor. Müzakere süreci dolaylı olarak Umman aracılığıyla devam ediyor.