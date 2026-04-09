Numan Kurtulmuş Ara Seçim Hakkında Açıklama Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin ara seçim talebi hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Kurtulmuş, “Anayasa ve iç tüzüğe göre bu konudaki karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bu konuda en küçük inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların anayasayı ve iç tüzüğü okumalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

ARA SEÇİM TARTIŞMALARI

Kurtulmuş, ara seçim ve erken seçim polemiklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kendisi, hangi kurallar içinde hareket edileceğinin net olduğunu ifade ederek, “Hangi şartlar altında milletvekili istifalarının kabul edileceği çok açıktır. Burada anayasa ve iç tüzük çerçevesinde baktığımızda karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir” dedi.

SEÇİM KURALLARININ AÇIKLIĞI

Seçim düzenlemeleri konusunda 82 anayasası kapsamında yalnızca iki kez ara seçim kararı alındığını belirtti. Kurtulmuş, “Demokrasinin en önemli özelliği her şeyin açık olmasıdır; kuralların açık olmasıdır. Seçim kuralları açıktır, hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıktır. Seçimin nasıl yapılacağı anayasada ve iç tüzükte bellidir. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur ama buna karar verecek olan yer Meclis Genel Kurulu’dur; Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır” ifadelerini kullandı.

ANAYASANIN ÖNEMİ

Meclis Başkanlığı’na en ufak bir inisiyatif bırakılmadığını belirten Kurtulmuş, “Bunu diyen arkadaşlara anayasa ve iç tüzük okumalarını öneririm” dedi.

YASAL ADIMLARIN ATILMASI

Kurtulmuş, yasal düzenlemelerin yapılması için kritik eşiklerin belirlendiğini vurguladı. Silahların bırakılması sürecine dair devletin güvenlik birimlerine tespit süreçlerinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Her şey kendi istikametinde yürüyor. Bu konuda evet acele etmemiz lazım. İşlerimizi heyecanla plansız bir şekilde yapmamız gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Karar alındığını ve yol haritasının belirlendiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bundan sonra hangi adımların atılacağı ile ilgili olarak sorumluluk Meclis’te gruba bulunan siyasi partilerdedir. Partilerin kendi görüşlerini olgunlaştırması sonunda, arzu ediyoruz ki partilerin ortak mutabakatıyla komisyonda olduğu gibi bir yasal düzenleme teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmesi temin edilmelidir” diyerek meclisin rolünü vurguladı.

Kurtulmuş, “Meclis Başkanlığı olarak bu konuda kolaylaştırıcı yol açıcı şekilde rolümüzü oynarız, ama şu anda sorumluluk siyasi parti gruplarının üzerindedir. Gönlümüz arzu eder ki bu iş en kısa sürede tamamlansın. Silahların bırakılma sürecinin hızlandırılması en temel beklentimizdir” dedi.