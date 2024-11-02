Nuri Alço Sağlığına Kavuştu: Taburcu Oldu

SAĞLIK PROBLEMLERİYLE MÜCADELE

Nisan ayında beyin kanaması geçiren Nuri Alço’nun, bunun ardından kalbinde de sorunlar olduğu ortaya çıktı. Bu durum nedeniyle kalp pili takılan ünlü oyuncu, bir süredir sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Yakın zamanlarda karın bölgesinde yaşadığı ağrılarla hastaneye başvuran Nuri Alço’nun bağırsak yapışması rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM

Bağırsak sorunlarının ilaçla çözülemeyeceği anlaşılınca, Nuri Alço ameliyata alındı ve sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. İki gün önce hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımda bir iyileşme süreci geçiren ünlü oyuncu, bugün taburcu olduğunu bildirdi.

TEŞEKKÜR SÖZLERİ

Nuri Alço, kendisini ameliyat eden hekimlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Alço’nun eşi Burcu Alço, sosyal medya üzerinden şu sözleri paylaştı: “Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı.”