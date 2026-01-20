Nusaybin’deki Provokasyon Cevapsız Kalmayacak

Nusaybin’de gerçekleşen DEM Parti grup toplantısı, ardından meydana gelen olaylarla gündeme geldi. Suriye/Kamışlı bölgesinden gelen bir başka grup, sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı buldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla alakalı bir yazılı açıklama yaptı.

EN KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR

Duran, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki bayraktan yapılan bu savaşı, terörle mücadeleye yönelik açık bir provokasyon olarak nitelendirdi. “Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiştir,” diyen Duran, “Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır,” ifadelerini kullandı.

FAİLLERİ VE ARKASINDAKİ YAPILAR TESPİT EDİLECEK

Duran, bu saldırının terörsüz Türkiye hedefine karşı karanlık çevrelerin tekrar devreye girdiğini vurguladı. “Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilir ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilir,” diyerek devletin bu tür olaylara karşı sert tedbirler alacağını aktardı. Olayla ilgili ilgili kurumların derhal soruşturma başlattığını belirten Duran, “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır,” şeklinde açıklama yaptı.