Nvidia’nın Geliri Beklentileri Aştı, Hisseler Düştü

YAPAY ZEKAYA YASLANAN BÜYÜME

Nvidia, yapay zeka çiplerine olan yüksek talep sayesinde ikinci çeyrek itibarıyla 46,7 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,05 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu rakam, Bloomberg analistlerinin beklentisi olan 46,2 milyar dolar gelir ve 1,01 dolar hisse başı kârı geride bırakıyor. Ancak şirketin en önemli gelir kaynağı olan veri merkezi gelirleri sadece 41,1 milyar dolarda kaldı. Beklenti ise 41,3 milyar dolardı. CFO Colette Kress, H20 çip satışlarındaki 4 milyar dolarlık düşüşün bu gerilemedeki etkisini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİ

Nvidia, üçüncü çeyrek için 54 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu tahmin 53,4 milyar dolarlık analist beklentisini aşsa da H20 satışlarını içermiyor. Şirket ayrıca, 60 milyar dolar ek hisse geri alımını onayladı. Bilançonun açıklanmasından sonra Nvidia’nın hisse fiyatı, mesai sonrası işlemlerde %3’ten fazla düştü. Çarşamba öğleden itibaren Nvidia hisseleri, yılbaşından bu yana %35, son 12 ayda ise %40’tan fazla değer kazanmış durumda. Temmuz ayında, çip üreticisi piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ilk şirket unvanını kazanmıştı.

YAPAY ZEKADA DENGELENME

Nvidia’nın hisse başına kâr ve gelir büyümesi, yapay zeka çılgınlığının ilk dönemlerindeki büyük artışların ardından, son çeyreklerde daha ılımlı bir seyir izliyor. Şirketin ikinci çeyrek veri merkezi gelirleri 41,1 milyar dolarda kaldı ve analistlerin beklentisi 41,3 milyar dolardı. Geçen yılın aynı döneminde veri merkezi gelirleri 26,2 milyar dolardı. CFO Kress, veri merkezi gelirlerinin H20 satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalış nedeniyle çeyreksel bazda %1 düştüğünü aktarıyor.

SİYASİ ETKİLEŞİM VE PAZAR DİNAMİKLERİ

Nvidia’nın ikinci en büyük iş kolu olan oyun segmenti ise 4,3 milyar dolar gelir elde etti ve bu rakam beklentileri aştı. Rapor, şirket ile eski Trump yönetimi arasındaki yoğun etkileşimler sonrası geldi. Trump, daha önce Nvidia’nın Çin’e çip satışlarını yasaklamıştı. Ancak ardından yasağı kaldırarak, ülkeye yapılan satışlardan hükümete %15 pay alınmasına karar vermişti. Ayrıca, Trump yarı iletkenlerin ABD’ye sevkiyatında %100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, ancak şirketler üretim yapmayı kabul ederse muaf tutulacağını belirtmişti. Nvidia’nın bu vergiden muaf olacağı düşünülüyor.

Şirket, Blackwell mimarisine dayalı yeni bir çipi Çin pazarı için geliştirmekte. Ancak bu çipin bölgede satışının yapılabilmesi için Trump’ın onayı gerekli. Öte yandan, Çin hükümeti son haftalarda yerel şirketlere Nvidia’nın çiplerini kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu ve çiplerde “arka kapı” güvenlik riskleri olabileceğini öne sürdü. Nvidia, bu iddiayı reddetti ve sorunun çözümü için Çin hükümeti ile iş birliği yaptığını açıkladı.