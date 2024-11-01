nwakaeme-nin-gol-hasreti-devam-ediyor

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip kaleyi havalandırması durumunda bordo-mavili forma altında 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

İKİNCİ DÖNEMDE ZOR GÜNLER

Trabzonspor’daki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Nwakaeme, 145 resmi maçta 47 gol attı. Bordo-mavili takıma döndüğünde, beklenen performansı göstermekten uzak kaldı. Forma giydiği dönemlerde Trabzonspor’un hücum hattının en istikrarlı oyuncusu olan Nwakaeme, bu sezon henüz gol kaydedemedi ve iki sakatlık yaşadı. Trabzonspor formasını giydiği bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da toplam 9 maça çıkıp, sadece 360 dakika süre alırken yalnızca 1 asist gerçekleştirdi.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ

İki sakatlık geçiren Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla sahalara döndü. Göztepe maçının ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı oyuncunun, Fenerbahçe karşısında da sahada yer alması bekleniyor.

GOL HASRETİ SONA ERECEK Mİ?

Trabzonspor’da en son golünü 22 Mayıs 2022’de Başakşehir ile oynanan maçta atan Nwakaeme, Fenerbahçe’ye karşı gol atması halinde 896 günlük bir aradan sonra gol sevinci yaşayacak. Bu sezon, Nwakaeme’nin taraftarların gönlünde yer edindiği tek maç, 2-2 sona eren Bellona Kayserispor karşılaşması oldu. Fenerbahçe’ye karşı ise bugüne dek tek golünü, 2021-2022 sezonunda İstanbul’da 1-1 biten mücadelede kaydetti.

GEÇMİŞ SEZON PERFORMANSLARI

2018-2019 sezonunda İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, ilk sezonunda 31 maçta 11 gol, 2019-2020’de 43 maçta 14 gol, 2020-2021’de 35 karşılaşmada 7 gol, 2021-2022’de ise 36 maçta 15 gol kaydetti. Daha sonra Suudi Arabistan’ın Al-Fayha takımına transfer olan Nwakaeme, iki sezon aradan sonra bu sezon Trabzonspor’a geri döndü.