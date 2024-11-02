“Nwakaeme’nin Gol Sevinci 896 Gün Sonra”

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ GOL HEDEFİ

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması durumunda bordo-mavili formasıyla 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak. Nwakaeme, Trabzonspor’da geçirdiği ilk döneminde dikkat çeken bir performans sergileyerek, 145 resmi maçta 47 gol atmıştı. Ancak takımına döndüğü ikinci dönemde beklenen performansı gösteremedi ve henüz gol atamadı.

SAKATLIKLAR VE GÖREV ZAFİYETİ

Trabzonspor’un hücum hattındaki önemli isimlerden biri olan Nwakaeme, bu sezon iki kez sakatlığa maruz kaldı ve uzun süre sahalardan uzak kaldı. Göztepe maçıyla tekrar sahalara dönen Nijeryalı oyuncunun, Fenerbahçe karşısında da forma giymesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da 9 karşılaşmada 360 dakika oynayan Nwakaeme, sadece 1 asist yapıldı.

GOL HASRETİ VE KATKI ORANI

Nwakaeme, son golünü 22 Mayıs 2022’de ligin son haftasında, Başakşehir deplasmanında kaydetti. Fenerbahçe’ye karşı daha önceki maçlarda 2021-2022 sezonunda İstanbul’da 1-1 biten karşılaşmada tek golünü attı. Ayrıca, Trabzon’da 2-2 sona eren Bellona Kayserispor maçı, Nwakaeme’nin bu sezon asistle skor katkısı sağladığı tek mücadele oldu.

TRANSFER DÖNEMİ VE PERFORMANS GEVŞEMESİ

Nijeryalı oyuncu, 2018-2019 sezonunun başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edildi. İlk sezonunda 31 maçta 11, 2019-2020’de 43 karşılaşmada 14, 2020-2021’de 35 maçta 7 ve 2021-2022’de 36 mücadelede 15 gol kaydetti. Daha sonra Suudi Arabistan’ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra bu yaz yeniden Trabzonspor’a döndü.