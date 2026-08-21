NYC Limanında Alabora Olan Teknenin Kaptanı Gözaltında

New York Limanı’nda bu ay başında meydana gelen ve bir bebek ile annesinin hayatını kaybettiği tekne kazasının kaptanı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, Özgürlük Heykeli yakınlarında 14 kişiyi taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili olarak 46 yaşındaki Manuel Ernesto Hernandez-Umana’nın 9 Ağustos’ta gözaltına alındığını ve hakkında şikayet sunulduğunu açıkladı. New York Güney Bölgesi’nde sunulan şikayet dilekçesinde, kaptanın tekneyi uygun lisans olmadan kullandığı ve teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

GÖZALTI SÜRECİ VE FEDERAL SUÇLAMALAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Soruşturma Servisi’nin (CGIS) yürüttüğü soruşturmanın Hernandez-Umana’nın ABD’de yasadışı bulunduğunu doğrulamasının ardından ICE Sınır Dışı Etme ve Kaldırma Operasyonları (ERO) biriminin kendisini gözaltına aldığı ifade edildi. Hernandez, gemi görevlisinin ölümle sonuçlanan görev ihmali ve ihmaline ilişkin iki federal suçlamayla karşı karşıya. Kaptan, 10 Ağustos’ta federal mahkemede görülen ilk duruşmasında savunma yapmadı. Aynı gün 50 bin dolarlık kişisel kefaletle, tekne kullanmaması koşuluyla serbest bırakıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), Hernandez hakkında ayrıca 13 ayrı pervasızca tehlikeye atma suçlaması da yöneltildiğini bildirdi. İç Güvenlik Bakanlığı’na göre Hernandez, ceza davasının ve verilecek cezanın tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleriyle karşı karşıya kalacak.

KAPTANIN GEÇMİŞİ VE YASADIŞI GİRİŞ İDDİASI

El Salvador vatandaşı olan Hernandez’in yetkililere, 2007 yılında kendisini ABD vatandaşı olarak tanıtarak Teksas üzerinden ülkeye yasadışı yollarla girdiğini söylediği öğrenildi. Hernandez’in avukatı, müvekkilinin gözaltına alınmasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Yetkililer daha önce, kaptanın gerekli kimlik bilgileri ve güvenlik ekipmanları olmadan yasadışı bir tekne kiralama operasyonu yürütüp yürütmediğini araştırdıklarını açıklamıştı. Federal kurallar genellikle altıdan fazla yolcu taşıyan ticari amaçlı tekneler için daha fazla kimlik belgesi ve denetim gerektiriyor.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER

Özgürlük Heykeli yakınlarındaki New York Limanı’nda cumartesi gecesi meydana gelen kazada, Queens’te yaşayan 27 yaşındaki Sara Sanchez ve 5 aylık kızı Antonella Garcia hayatını kaybetti. Teknenin alabora olmasının ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. On iki kişi limandan çıkarılırken, iki kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Bebeğin babası Andres Garcia’nın kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Tekne turu, bir doğum günü kutlamasının parçası olarak düzenlenmişti.

SORUŞTURMA VE TEKNENİN ALABORA OLMA NEDENİ

ABD Sahil Güvenlik, teknenin alabora olma nedenini CGIS ve NYPD ile koordineli şekilde araştırıyor. CGIS Müdür Yardımcısı Josh Packer, “Yasadışı kiralama operasyonları insan hayatıyla kumar oynuyor ve bu durumda söz konusu davranış akıl almaz bir trajediye yol açtı. Yolcu güvenliği yasalarını görmezden gelenleri araştırmaya devam edeceğiz” dedi. İddia makamına göre Hernandez, tekneyi bir dalgaya doğru sürdü ve dalgayı geçmek için hızı artırdı. Dalga teknenin baş kısmını suyla doldurunca tekne anında alabora oldu. Teknede bebek can yeleği bulunmadığı da belirtildi.