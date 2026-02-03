Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

PİYASALAR OCak ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Piyasalar ve vatandaşlar Ocak ayına ait enflasyon verilerine dikkat kesildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu. Verilere göre, Ocak 2026’da TÜFE’de bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 4,84’lük bir artış yaşanırken, bir önceki yılın aralık ayına göre de yine yüzde 4,84’lük bir yükseliş kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 30,65 oldu. Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

2025 YILI ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 5,03’lük bir artışla yıllık yüzde 42,12 seviyesine ulaştı. Şubat ayında ise bu oran, aylık yüzde 2,27’lik artış sonucu yıllık yüzde 39,05 seviyelerine geriledi. Mart’ta aylık artış oranı yüzde 2,46 olurken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak belirlendi. Nisan ayında enflasyon, aylık yüzde 3 artarak yıllık yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında ise, enflasyon aylık yüzde 1,53 artarak yıllık yüzde 35,41 olarak tespit edildi.

ENFLASYONDA SON DURUM

Haziran ayında enflasyon, önceki aya göre aylık yüzde 1,37 artarak yıllık olarak yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Temmuz ayında aylık artış yüzde 2,06 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 oldu. Ağustos ayında, enflasyon aylık yüzde 2,04 artışla yıllık yüzde 32,95 seviyesine indi. Eylül ayındaki enflasyon oranı, aylık yüzde 3,23 artışla yıllık yüzde 33,29 olarak hesaplandı. Ekim ayında ise aylık artış oranı yüzde 2,55 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde belirlendi. Kasım ayında enflasyon, yüzde 0,87’lik aylık artış ile yıllık yüzde 31,07 seviyesine geriledi. Aralık ayında ise enflasyon, aylık yüzde 0,89 artış göstererek yıllık yüzde 30,89 oldu.