Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Tespit Edildi

Piyasalar ve vatandaşlar Ocak ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre TÜFE, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış göstermiştir. Ayrıca, on iki aylık ortalamalarda artış oranı yüzde 33,98 olarak kaydedildi.

2025 YILI ENFLASYON ORANLARI

Ocak ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 5,03 artışıyla yıllık olarak yüzde 42,12 seviyesine ulaştı. Şubat ayında enflasyon, aylık yüzde 2,27 artışla yıllık yüzde 39,05 olurken, Mart ayında aylık artış yüzde 2,46 ile yıllık yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise aylık artış yüzde 3 ile yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 oldu. Mayıs ayında yüzde 1,53’lük aylık artış, yıllık enflasyonu yüzde 35,41 seviyesine taşıdı.

SONRAKİ AYLARDAKİ ENFLASYON VERİLERİ

Haziran ayında, enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 artış göstererek yıllık oranı yüzde 35,05 olarak belirledi. Temmuz ayında enflasyon, aylık yüzde 2,06 artışla yıllık yüzde 33,52’ye, Ağustos ayında yüzde 2,04’lük aylık artışla yıllık yüzde 32,95’e, Eylül ayında ise yüzde 3,23’lük aylık artışla yıllık yüzde 33,29’a yükseldi. Ekim ayında aylık artış yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak kaydedildi. Kasım ayında enflasyon, aylık yüzde 0,87 artışla yıllık yüzde 31,07 seviyesine düştü ve Aralık ayında ise aylık yüzde 0,89’luk artış ile yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

