ODTÜ’de Türk Bayrağına Saldıranların Kimliği Açıklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), bu kez bilim ve sanat etkinlikleri yerine şiddet olayları ile gündeme geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, PKK sempatizanı olduğu bilinen İlkay Akkaya’nın konseri esnasında olaylar patlak verdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇAN GENÇLERE SALDIRI

ODTÜ kampüsündeki konserde, Türk milliyetçisi bir grup, sahneye çıkarak yuhalamakla birlikte Türk bayrağı açtı. Bu durum, alandaki PKK yandaşları ve DHKP-C üyeleri tarafından şiddetle karşılık buldu. Bayrak açan gençlere yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirildi ve saldırganların terör örgütüyle bağlantılarının olduğu görüldü.

KAVGAYI BAŞLATAN KİŞİ ÖĞRENCİ DEĞİL

Karşıt görüşteki grubun bayrakla protesto gösterisi sırasında, bayrağa yönelen şişe, sopa ve kemerle yapılan saldırılar büyüdü. Saldırının en önünde yer alan ve bayraklı gençlerle tartışmaya giren bir kişi dikkat çekti. Bu kişi, arkasındaki grubu bayrak açanlara yönlendirmeye çalışarak kargaşanın çıkmasına sebep oldu.

DHKP-C İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Olayın kaydedildiği videolar, bu şahsın üniversite öğrencisi olmadığı izlenimini uyandırdı. Sonrasında yapılan araştırmalarda, saldırganın daha önce DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen İlhan Kaya olduğu belirlendi.